POL Schwaben Nord: Gartenhütte beschädigt

Augsburg (ots) - Hochzoll - Am gestrigen Mittwoch (15.05.2024) entwendete ein 24-jähriger Mann mehrere Gegenstände aus einem Supermarkt in der Hochzoller Straße. Gegen 10.30 Uhr wurde die Polizei über einen Ladendiebstahl informiert. Der Mann entwendete Lebensmittel aus einem Supermarkt. Die Polizei ermittelt nun wegen Ladendiebstahls gegen den 24-jährigen Mann. Rückfragen bitte an: Polizeipräsidium Schwaben Nord ...

