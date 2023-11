Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Einbruchsopfer entdeckt Federgabel von gestohlenem Fahrrad im Internet: Tatverdächtige bei fingiertem Verkaufstreffen festgenommen

Kassel (ots)

Kassel:

Nachdem ein 41-jähriger Mann am gestrigen Dienstag die Federgabel seines bei einem Kellereinbruch gestohlenen Mountainbikes als Angebot bei einem Kleinanzeigenportal im Internet entdeckt hat und die Polizei informierte, klickten am Abend bei einem fingierten Verkaufstreffen die Handschellen für zwei 16 und 17 Jahre alte Tatverdächtige. Die weiteren Ermittlungen der BAO Mars führten noch am Abend auf die Spur eines dritten 16-jährigen Tatverdächtigen, der die Polizisten zum versteckt deponierten Rahmen des gestohlenen Fahrrads im Bereich Hessenschanze führte. Die drei Tatverdächtigen aus Kassel müssen sich nun wegen Kellereinbruchs und Hehlerei verantworten.

Der Kellereinbruch, bei dem das individuell zusammengestellte Mountainbike im Wert von rund 6.000 Euro sowie Teile eines weiteren Rades gestohlen worden waren, hatte sich in der Nacht auf den 8. November im Kasseler Stadtteil Brasselsberg ereignet. Von den Tätern und dem Fahrrad fehlte zunächst jede Spur. Am gestrigen Dienstag entdeckte der 41-Jährige seine zum Verkauf angebotete Federgabel im Internet, woraufhin er umgehend die Polizei alarmierte und das weitere Vorgehen mit den Ermittlern besprach. So fand das fingierte Treffen mit den Verkäufern am gestrigen Abend auf einem Parkplatz im Stadtteil Niederzwehren unter den wachsamen Augen von Zivilpolizisten der Operativen Einheit statt. Die beiden überraschten Jugendlichen, die mit der Federgabel des 41-Jährigen erschienen waren, konnten an Ort und Stelle festgenommen werden. Sie wurden, ebenso wie der später ermittelte Komplize, nach den polizeilichen Maßnahmen an ihre Erziehungsberechtigten übergeben. Nach Stand der bisherigen Ermittlungen waren die weiteren Teile des Fahrrads bereits verkauft worden. Das Einbruchsopfer kann nun zumindest den Rahmen und die Federgabel seines Mountainbikes wieder in Empfang nehmen.

