Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Erneut übergibt ein älterer Mann Bargeld an falsche Polizisten

Zeugensuche

Hückelhoven-Baal (ots)

Erneut ist es Betrügern gelungen, eine ältere Person am Telefon durch einen sogenannten Schockanruf dazu zu bringen, an der Haustür Bargeld zu übergeben. Ein Mann erhielt am Dienstag (9. Juli) gegen 17 Uhr den Anruf einer unbekannten Person, die sich als Kriminalpolizist ausgab und eine Kaution für den Sohn des Seniors forderte, da dieser angeblich einen Menschen überfahren hätte. Der Baaler übergab schließlich gegen 18.30 Uhr an eine weitere bislang unbekannte männliche Person an der Haustür einen mittleren vierstelligen Geldbetrag. Der Abholer war etwa 25 Jahre alt, dunkelhaarig und hatte einen dunkleren Teint. Bekleidet war der Tatverdächtige, der dem Betrogenen als Gerichtshelfer angekündigt wurde, mit einem dunklen Jogginganzug. Nun sucht die Polizei nach Zeugen, die sachdienliche Angaben zur Identität des Geldabholers machen können. Wer hat zur Tatzeit im Bereich der Rosenstraße eine männliche Person gesehen, auf die die Beschreibung zutrifft? Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat der Polizei in Hückelhoven entgegen unter der Telefonnummer 02452 920 0. Es gibt zudem die Möglichkeit, Hinweise über die Internetseite der Polizei Heinsberg zu geben oder über den direkten Link: https://polizei.nrw/artikel/anzeige-hinweis.

