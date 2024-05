Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Versuchte Brandstiftung

Landau, Stadt (ots)

In den frühen Morgenstunden des 18.05.2024, kam es gegen 03:22 Uhr in Landau, in der Weißenburger Straße, nur wenige Meter nach der Schloßstraße, zu einem Brand im Hinterhof eines Mehrparteienhauses. Das Feuer, welches sich lediglich auf den Sperrmüll direkt neben dem Gebäude erstreckte, konnte rechtzeitig durch die Einwohner gelöscht werden. Verletzt wurde niemand und ein Sachschaden am Gebäude ist ebenfalls nicht entstanden. Die Kriminalpolizei Ludwigshafen hat die Ermittlungen aufgenommen. Nach den bisherigen Ermittlungen ist von Brandstiftung auszugehen.

Wir suchen Zeugen. Wer kann Hinweise zum dem Sachverhalt geben? Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der Telefonnummer 0621 963-2773 oder per E-Mail kiludwigshafen.k1.kdd@polizei.rlp.de entgegen.

