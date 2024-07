Gangelt-Harzelt (ots) - In der Straße Am Feldkreuz entwendeten Diebe einen Zigarettenautomaten, der an einer Hauswand befestigt war. Die Tat ereignete sich zwischen letzter Woche Donnerstag (4. Juli) und Freitag (6. Juli). Rückfragen bitte an: Kreispolizeibehörde Heinsberg Pressestelle Telefon: 02452 / 920-0 E-Mail: pressestelle.heinsberg@polizei.nrw.de ...

