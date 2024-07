POL-HS: Fahrzeugdiebstähle

Waldfeucht-Haaren (ots) - Ein gelber Radlader der Marke Kramer war das Ziel von Dieben. Sie entwendeten das Gefährt in der Nacht von Montag (8. Juli), 17 Uhr, auf Dienstag (9. Juli), 7 Uhr. Um an das Fahrzeug zu gelangen, hebelten sie zuvor in der Straße Entenpfuhl das Tor eines Firmengeländes auf. Rückfragen bitte an: Kreispolizeibehörde Heinsberg Pressestelle Telefon: 02452 / 920-0 E-Mail: pressestelle.heinsberg@polizei.nrw.de ...

