Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Kleinkraftradfahrer erleidet bei Unfall schwere Verletzungen

Heinsberg-Straeten (ots)

Dienstagnachmittag (9. Juli) kam es auf der Waldhufenstraße zu einem Verkehrsunfall, bei dem der Fahrer eines Kleinkraftrads schwer verletzt wurde. Der 17-Jährige war gegen 16.55 Uhr mit seinem Kleinkraftrad auf der Waldhufenstraße aus Richtung Scheifendahl kommend in Fahrtrichtung Geilenkirchen unterwegs. Zur gleichen Zeit befuhr eine 47 Jahre alte Heinsbergerin mit ihrem Pkw die Römerstraße in Fahrtrichtung Waldhufenstraße. Im Einmündungsbereich bog die Frau dann auf die Waldhufenstraße ein, wo es zum Zusammenstoß mit dem Zweirad kam. Der junge Heinsberger erlitt schwere Verletzungen und musste zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus eingeliefert werden.

