Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Kleinkraftradfahrer nach Zusammenstoß mit Pkw schwerverletzt

Selfkant-Wehr (ots)

Am Montagvormittag (8. Juli) ereignete sich auf der Landstraße ein Verkehrsunfall unter Beteiligung eines Pkw und eines Kleinkraftrads, bei dem der Fahrer des Zweirads schwer verletzt wurde. Der 42 Jahre alte Niederländer war mit seinem Kraftrad gegen 11 Uhr auf der Landstraße in Fahrtrichtung Niederlande unterwegs. Zur gleichen Zeit befuhr eine 53 Jahre alte Selfkänterin mit ihrem Pkw die Straße An der Tränke und bog nach links auf die Landstraße ab. Nach ersten Erkenntnissen war ihr hierbei die Sicht nach links auf Grund eines Abfallsammelfahrzeugs eingeschränkt. Im Kreuzungsbereich kam es schließlich zum Zusammenstoß zwischen Pkw und Kleinkraftrad. Der Niederländer musste zur weiteren Behandlung mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht werden. Ihm wurde zudem eine Blutprobe entnommen, da der Verdacht bestand, dass er sein Gefährt unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln führte.

