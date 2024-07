Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Fahrer eines Kleinkraftrades verunglückt

Zeugen gesucht

Erkelenz (ots)

Am Dienstag, 9. Juli, wurde ein 21 Jahre alter Mann aus Erkelenz bei einem Verkehrsunfall an der Kreuzung Kölner Straße / Goswinstraße lebensgefährlich verletzt. Gegen 8 Uhr fuhr ein Rettungswagen mit Sonder- und Wegerechten aus Richtung Kölner Straße kommend in den Kreuzungsbereich ein und beabsichtigte weiter in Richtung Goswinstraße zu fahren. Der 21-Jährige, der mit seinem Kleinkraftrad auf der Gerhard-Welter-Straße unterwegs war, prallte im Kreuzungsbereich aus bislang ungeklärter Ursache gegen die linke hintere Fahrzeugseite des Rettungswagens. Durch den Aufprall zog er sich lebensgefährliche Verletzungen zu. Er wurde mit einem Rettungswagen zum Krankenhaus gebracht. Für die Dauer der Unfallaufnahme blieb der Kreuzungsbereich für den Verkehr gesperrt. Zur Klärung des Unfallgeschehens sucht das Verkehrskommissariat der Polizei in Heinsberg Zeugen, die den Unfall beobachtet haben. Hinweise werden unter der Telefonnummer 02452 920 0 entgegengenommen oder über den direkten Link: https://polizei.nrw/artikel/anzeige-hinweis.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell