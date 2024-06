POL Schwaben Nord: Gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr

Augsburg (ots) - Herrenbach - Am Samstag (01.06.2024) zündete ein bislang unbekannter Täter einen Autoreifen im Parkhaus des Schwaben-Centers an. Gegen 20:30 Uhr wurde eine Rauchentwicklung im Parkhaus des Schwaben-Centers in der Wilhelm-Hauff-Straße festgestellt. Die Berufsfeuerwehr löschte den brennenden Autoreifen. Die Polizei ermittelt nun unter anderem wegen Sachbeschädigung durch Brandlegung. Zeugen, die ...

