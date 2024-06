Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Trickdiebstähle auf Supermarktparkplatz

Augsburg (ots)

Lechhausen - Am Freitag (31.05.2024), gegen 11.00 Uhr, kam es zu zwei Trickdiebstählen auf einem Supermarktparkplatz in der Meraner Straße.

Ein bislang unbekannter Täter sprach den etwa 80-jährigen Mann an und bat ihn darum, eine Zwei-Euro-Münze zu wechseln. Der unbekannte Täter entwendete dem 80-Jährigen hierbei unbemerkt mehrere Geldscheine aus dem Geldbeutel. Der Beuteschaden liegt im niedrigen dreistelligen Bereich.

Wenig später kam es auf dem Parkplatz zu einem weiteren Trickdiebstahl. Der unbekannte Täter sprach einen etwa 90-jährigen Mann in ähnlicher Art und Weise an, entwendete das Bargeld jedoch nicht sofort. Er bot seine Hilfe beim Einladen der Einkäufe an. Unter diesem Vorwand entwendete der Unbekannte unbemerkt den Geldbeutel des 90-Jährigen. Der Beuteschaden liegt auch hier im niedrigen dreistelligen Bereich.

Der unbekannte Mann wird durch Zeugen wie folgt beschrieben:

- ca. 50 Jahre alt, etwa 180 cm, gebrochenes Deutsch, dunkle Haare, kräftiger Körperbau

Die Polizei ermittelt nun in den zwei Fällen wegen Diebstahls. Zeugen, die Hinweise geben können oder selbst geschädigt wurden, werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Augsburg Ost unter der Telefonnummer 0821/323-2310 in Verbindung zu setzen.

