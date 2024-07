POL-HS: Zigarettenautomat entwendet

Selfkant-Tüddern/-Höngen (ots) - Sowohl auf dem Millener Weg in Tüddern als auch auf der Heerstraße in Höngen stahlen unbekannte Täter in der Nacht von Montag (8. Juli) zu Dienstag (9. Juli) jeweils einen Ford Kuga. Beide Fahrzeuge waren mit Heinsberger Kennzeichen (HS-) ausgestattet. Rückfragen bitte an: Kreispolizeibehörde Heinsberg Pressestelle Telefon: 02452 / 920-0 E-Mail: pressestelle.heinsberg@polizei.nrw.de ...

