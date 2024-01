Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Haltern am See: Motorradfahrer bei Unfall verletzt

Recklinghausen (ots)

Am Sonntag um 13:20 h wollte eine 38-Jährige aus Haltern am See mit ihrem Auto von der Recklinghäuser Straße nach links in den Bossendorfer Damm abbiegen und stieß mit einem entgegenkommenden, aus Richtung Haltern am See kommenden, Motorradfahrer aus Herne zusammen. Der 64-jährige Motorradfahrer wurde bei dem Unfall leicht verletzt und musste in ein Krankenhaus gebracht werden. Der Sachschaden wird auf 3000 Euro geschätzt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell