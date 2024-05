Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressemeldung des PK Oberharz in Clausthal-Zellerfeld vom 20.05.2024

Goslar (ots)

Cl.-Zellerfeld:

Am 20.05., um 00:07 Uhr, befährt ein 17jähriger Pkw-Führer die Straße "Am Schlagbaum" in Richtung "Andreasberger Straße". In Höhe Hausnummer 34 kommt er nach einer Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn ab und verliert die Kontrolle über sein Fahrzeug. Hier streift er eine Straßenlaterne, fährt durch einen Zaun gegen einen geparkten Pkw und dann gegen eine weitere Laterne. Der Unfallverursacher sowie seine Beifahrerin werden leicht verletzt ins Krankenhaus verbracht. Der entstandene Schaden wird mit ca. 36.500 EUR geschätzt. Strafverfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung und dem Fahren ohne Fahrerlaubnis wurden eingeleitet.

Dunker, POK

Original-Content von: Polizeiinspektion Goslar, übermittelt durch news aktuell