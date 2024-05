POL-GS: Pressemitteilung des PK Seesen vom 19.05.2024

Goslar (ots) - - Urkundenfälschung Am Freitag, 17.05.2024, um 13:10 Uhr wurde ein 69-jähriger Bad Harzburger festgestellt, der zuvor amtliche Kennzeichenschilder von seinem zugelassenen Skoda Octavia abmontiert hatte und anschließend an einen anderen nicht zugelassenen Skoda montierte, um so den Anschein einer Zulassung zu erwecken. Der unversicherte Pkw wurde anschließend durch ihn im Stadtgebiet geführt. Auf den ...

mehr