Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressemitteilung des PK Bad Harzburg vom 19.05.2024

Goslar (ots)

- Fahren ohne Fahrerlaubnis und unter Alkoholeinfluss

Am Sonntag, 19.05.2024, um 00:51 Uhr wurde ein 39-jähriger Goslarer im Rahmen einer Verkehrskontrolle in der Straße Am Finkenbrink in Harlingerode festgestellt, der unter dem Einfluss von Alkohol sein Fahrzeug führte. Weiterhin war die Person nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis. Entsprechende Ermittlungsverfahren wurden eingeleitet und die Weiterfahrt untersagt.

- Diebstahl eines E-Scooters

Am Samstag, 18.05.2024, um 20:55 Uhr wurde durch einen 23-jährigen und einen 24-jährigen Goslarer ein E-Scooter, der vor einem Einkaufsmarkt in der Wiedelaher Straße in Vienenburg stand, entwendet. Im Rahmen der Fahndung konnten die Täter am Vienenburger See mit dem E-Scooter angetroffen werden. Der E-Scooter konnte im Anschluss an die Eigentümerin wieder ausgehändigt werden.

i. A. Frischemeier, POK

