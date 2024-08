Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Räuberischer Diebstahl im Supermarkt

Lippstadt-Eickelborn (ots)

Am gestrigen Dienstag gegen kurz vor 21:00 Uhr kam es in einem Supermarkt in der Straße "Alter Postweg" in Lippstadt-Eickelborn zu einem Räuberischen Diebstahl.

Ein bis dahin unbekannter Täter entwendete eine Wodka-Flasche und wurde beim Verlassen des Marktes vom dortigen Personal angesprochen. Das interessierte den Räuber ganz und gar nicht. Draußen auf dem Parkplatz hat ein Kunde noch versucht, den Täter aufzuhalten. Auch von ihm ließ er sich nicht von seiner Flucht abhalten. Ganz im Gegenteil: Er hat den bislang unbekannten Zeugen mit der Flasche auf den Kopf geschlagen und ist weiter geflüchtet.

Im Rahmen der Fahndung konnte im Nahbereich eine männliche Person schlafend und volltrunken in einem Vorgarten aufgefunden werden. Die Beschreibung der Mitarbeiter passte genau auf den 42-jährigen Mann aus Paderborn. Er gab an, von nicht zu wissen. Vorsorglich zur Verhinderung von weiteren Straftaten wurde der Paderborner ins Gewahrsam der Polizeiwache Lippstadt verbracht.

Nun erwartet ihn eine Anzeige wegen Räuberischen Diebstahls für eine Flasche Wodka im Wert von unter 10 Euro.

Die Polizei Lippstadt sucht nun dringend zur endgültigen Tatklärung den nicht mehr vor Ort befindlichen Zeugen der mit der Flasche geschlagen wurde. Dieser wird gebeten, sich bei der Polizei in Lippstadt unter 02941 91000 oder auf jeder Polizeidienststelle zu melden.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell