Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Modell-Heli geklaut

Schmalkalden (ots)

Ein bislang unbekannter Täter betrat bereits am 24.09.2024 ein Firmengrundstück in der Asbacher Straße in Schmalkalden. Er entwendete einen Modell-Helikopter im Wert von ca. 2.000 Euro, der aufgrund von Arbeiten im Objekt im Außenbereich abgelegt war. Eine Überwachungskamera filmte die Tat. Derzeit werden die Bilder ausgewertet. Dennoch sucht die Polizei Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können. Bitte melden Sie sich unter der Telefonnummer 03693 591-0 mit der Angabe des Aktenzeichens 0274880/2024.

