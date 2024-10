POL-DN: Fahrzeug auf Firmengelände aufgebrochen

Düren (ots) - Am Sonntagnachmittag (27.10.2024) wurde der Polizei ein Wohnungseinbruch in der Hochparterre eines Mehrfamilienhauses in der Hans-Böckler-Straße in Düren gemeldet. Der Geschädigte gab an, dass er die Wohnung gegen 14:15 Uhr gemeinsam mit seiner Partnerin verlassen habe. Als beide gegen 17:00 Uhr zurückkehrten, stellten sie das Fehlen einer Tasche ...

