Polizei Düren

POL-DN: Einbruchsdiebstahl in Wohnung: Zwei Elektronikgeräte entwendet

Düren (ots)

Am Sonntagnachmittag (27.10.2024) wurde der Polizei ein Wohnungseinbruch in der Hochparterre eines Mehrfamilienhauses in der Hans-Böckler-Straße in Düren gemeldet. Der Geschädigte gab an, dass er die Wohnung gegen 14:15 Uhr gemeinsam mit seiner Partnerin verlassen habe. Als beide gegen 17:00 Uhr zurückkehrten, stellten sie das Fehlen einer Tasche samt Laptop sowie eines iPads fest.

Nach ersten Ermittlungen geht die Polizei davon aus, dass die Balkontür der Wohnung möglicherweise unverschlossen blieb, da der Geschädigte angab, sich nicht sicher zu sein, ob er diese vor dem Verlassen der Wohnung geschlossen hatte. Offensichtlich wurden lediglich die beiden Elektronikgeräte, die offen in unmittelbarer Nähe zum Balkon lagen, entwendet.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise. Zeugen, die im obengenannten Zeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit der Polizei Düren unter der Telefonnummer 02421 / 949-6425 in Verbindung zu setzen.

