LPI-J: Auseinandersetzung

Weimar (ots) - Im Rahmen einer Personenkontrolle wurde am Donnerstagnachmittag in Weimar Schöndorf bei einem 24-jährigen Mann ein Messer aufgefunden. Das Mitführen eines sog. Einhandmessers ist jedoch grundsätzlich verboten, weswegen dem Weimarer das Messer abgenommen wurde. In diesem Zusammenhang wurde ein Ordnungswidrigkeitenverfahren gegen ihn eingeleitet. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Jena Polizeiinspektion Weimar Telefon: 03643 ...

