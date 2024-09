Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: Wechselseitige Körperverletzung am Bahnhof

Backnang (ots)

Zwei 25 und 31 Jahre alte Männer haben sich am gestrigen Dienstagnachmittag (17.09.2024) gegenseitig am Backnanger Bahnhof attackiert, wobei auch ein Tierabwehrspray zum Einsatz kam. Die beiden marokkanischen Staatsangehörigen waren bisherigen Ermittlungen zufolge zunächst gegen 17:00 Uhr in eine verbale Streitigkeit geraten, in deren Folge sie sich schließlich auch körperlich attackiert haben sollen. Aktuellen Erkenntnissen zufolge setzte der 25-Jährige bei dieser Auseinandersetzung auch ein Tierabwehrspray gegen seinen Kontrahenten ein, verletzte ihn hiermit jedoch nicht. Alarmierte Einsatzkräfte der Landes- und Bundespolizei konnten die beiden Beschuldigten noch am Bahnhof antreffen und den entsprechenden polizeilichen Maßnahmen unterziehen. Eine medizinische Behandlung lehnten die zwei Männer gegenüber den Beamtinnen und Beamten ab. Da sich der 25-Jährige unerlaubt in Deutschland aufhält, wurde er für weitere Maßnahmen auf die Dienststelle verbracht. Beide Männer erwartet nun ein Strafverfahren unter anderem wegen des Verdachts der Körperverletzung.

