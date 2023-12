Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Diebstahl einer Werbe-Eistüte

Uslar (ots)

Uslar (La) - In der Nacht von Freitag auf Samstag, den 16.12.2023, gegen 04.30 Uhr, wurde in der Langen Straße in Uslar ein Werbebanner in Form einer großen Eistüte entwendet. Aufgrund der Größe der Eistüte wurden die Beschuldigten jedoch beim Wegtragen durch Zeugen beobachtet und konnten kurze Zeit später durch Beamte des Polizeikommissariats Uslar gestellt werden. Die Eistüte wurde sichergestellt und Strafverfahren wurden eingeleitet.

