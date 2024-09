Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: 47-Jähriger attackiert Jugendliche

Herrenberg (ots)

Aus bislang noch unbekannten Gründen attackierte ein 47 Jahre alter Mann am gestrigen Nachmittag (16.09.2024) zwei Jugendliche in einer S-Bahn der Linie S1 in Richtung Herrenberg. Gegen 15:45 Uhr soll der 47 Jahre alte russische Staatsangehörige auf die beiden Jugendlichen in der S-Bahn zugegangen sein und diese aus bislang unbekannten Gründen körperlich attackiert haben. Laut aktuellen Ermittlungen schlug er den beiden 16-Jährigen dabei mehrfach in den Bauch und gegen die Brust und verletzte sie hierbei leicht. Alarmierte Einsatzkräfte konnten den mit über 2,5 Promille alkoholisierten Mann beim Halt des Zuges in Herrenberg antreffen und in Gewahrsam nehmen. Er muss nun mit einem Ermittlungsverfahren der Bundespolizei wegen des Verdachts der Körperverletzung rechnen.

