Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: 16-18 Jahre alte Reisende bedroht und beleidigt

Eberbach/Mosbach-Neckarelz (ots)

Drei junge Reisende im Alter zwischen 16 und 18 Jahren wurden am vergangenen Samstag (14.09.2024) gegen 22:30 Uhr von einem 17-Jährigen und dessen bislang unbekanntem Begleiter auf der Fahrt in Richtung Mosbach-Neckarelz mehrfach bedroht und beleidigt. Bisherigen Ermittlungen zufolge kamen der 17 Jahre alte deutsche Staatsangehörige und sein Begleiter am vergangenen Samstag in einem Regionalzug auf der Fahrt von Heidelberg nach Mosbach-Neckarelz zunächst auf die drei Reisenden im Alter zwischen 16 und 18 Jahren zu und beleidigten und bedrohten diese aus bislang unbekannten Gründen mehrfach. Hierbei soll der 17 Jahre alte Jugendliche auch ein Messer in der Hand gehalten haben. Beim Halt in Eberbach konnte eine alarmierte Streife den 17-Jährigen noch im Zug antreffen und einer Kontrolle unterziehen, sein Begleiter war noch vor dem Eintreffen der Einsatzkräfte in unbekannte Richtung geflohen. Die Bundespolizei ermittelt nun in dem vorliegenden Fall wegen des Verdachts der Beleidigung und Bedrohung.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Stuttgart, übermittelt durch news aktuell