Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: Presseeinladung zur Präventionsveranstaltung in Bad Mergentheim am 18.09.2024

Bad Mergentheim (ots)

Die Präventionsbeauftragten der Bundespolizeiinspektion Stuttgart planen in Zusammenarbeit mit der Westfrankenbahn für Mittwoch, den 18.09.2024 eine Präventionsveranstaltung am Bahnhof in Bad Mergentheim. Mit insgesamt fünf Schulklassen der Klassenstufe 6 zweier Schulen aus der Region wird unter anderem, ein Training zum Thema Zivilcourage in einem abgestellten Zug durchgeführt sowie das richtige Verhalten im Bahnverkehr und die damit verbundenen Gefahren besprochen. Weiterhin wird es, in Kooperation mit dem Referat Prävention des Polizeipräsidiums Heilbronn, eine allgemeine Fragerunde zu Polizeithemen geben. Interessierte Pressvertreterinnen und Pressevertreter sind hierzu ab 09:00 Uhr herzlich eingeladen. Die Veranstaltung selbst wird in der Zeit von 09:30 Uhr bis 11:30 Uhr stattfinden. Sofern eine Teilnahme beabsichtigt ist, bittet der Sachbereich Öffentlichkeitsarbeit der Bundespolizeiinspektion Stuttgart um eine Anmeldung bis Dienstag, den 17.09.2024, 16:00 Uhr unter bpoli.stuttgart.oea@polizei.bund.de oder 0711/55049-107. Statements oder O-Töne können unter oben genannter Erreichbarkeit eingeholt werden.

