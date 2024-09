Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: Nach Diebstahl - mutmaßlicher Dieb gibt Rucksack als Fundsache ab

Tübingen (ots)

Zu einem Diebstahl eines Rucksacks durch einen 24 Jahre alten Mann ist es am Mittwochabend (11.09.2024) in einem Zug zwischen Reutlingen und Tübingen gekommen. Ersten Erkenntnissen zufolge soll der 24-jährige algerische Staatsangehörige einen Reisenden auf der Fahrt in ein Gespräch verwickelt haben. Als der 24-Jährige schließlich in Tübingen aus dem Zug stieg, bemerkte der Reisende das Fehlen seines Rucksacks, weshalb er umgehend die Polizei alarmierte. Gegen 21:30 Uhr erschien der 24 Jahre alte Mann schließlich auf dem Bundespolizeirevier Tübingen, um den Rucksack als Fundsache abzugeben. Die Polizisten, welche bereits Kenntnis über den Diebstahl hatten, fanden Teile des Diebesgutes im Rucksack des 24-Jährigen auf. Diese wurden sichergestellt und im Nachgang an den Reisenden übergeben. Der augenscheinlich alkoholisierte 24-Jährige muss nun mit einem Strafverfahren wegen des Verdachts des Diebstahls rechnen.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Stuttgart, übermittelt durch news aktuell