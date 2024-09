Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: 39-Jähriger leistet Widerstand

Reutlingen/Tübingen (ots)

Nachdem er zuvor bereits am Reutlinger Bahnhof auffällig geworden war, widersetzte sich ein 39-Jähriger am gestrigen Montag (09.09.2024) den bundespolizeilichen Maßnahmen am Tübinger Hauptbahnhof. Mehreren Reisenden war der 39 Jahre alte rumänische Staatsangehörige gegen 16:50 Uhr zunächst am Reutlinger Bahnhof aufgefallen, da er aktuellen Erkenntnissen zufolge laut herumschrie und hierbei auch Personengruppen beleidigte. Anschließend soll der wohnsitzlose Mann in eine Regionalbahn in Richtung Tübingen gestiegen sein. Dort verließ er den Zug, ging direkt auf die von den Reisenden alarmierte Streife der Bundespolizei zu und sprach diese lautstark an. Im weiteren Verlauf widersetzte sich der 39-Jährige mehrfach den polizeilichen Maßnahmen, beleidigte die eingesetzten Beamtinnen und Beamten und musste schließlich gefesselt auf die Dienststelle verbracht werden. Ihn erwartet nun ein Ermittlungsverfahren unter anderem wegen des Verdachts der Beleidigung und des Widerstandes gegen Vollstreckungsbeamte.

