Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: Koffer im ICE entwendet

Stuttgart (ots)

Zu einem Kofferdiebstahl durch einen bislang unbekannten Täter ist es in der Nacht zum Sonntag (08.09.2024) in einem ICE in Richtung Stuttgart gekommen. Ersten Erkenntnissen zufolge fuhr ein 49-jähriger Reisender zusammen mit seiner Familie mit dem Zug von Hamburg zum Stuttgarter Hauptbahnhof. Beim Ausstieg gegen 00:35 Uhr bemerkte die Familie schließlich, dass der Koffer, welcher sich im Gepäckabteil befunden hatte, augenscheinlich entwendet wurde. Ermittlungen der zuständigen Bundespolizei ergaben, dass sich der mutmaßliche Täter am Bahnsteig 15 mit dem auffällig pinken Koffer in unbekannte Richtung entfernte. Er soll zur Tatzeit mit einem grün-weißen T-Shirt sowie einer Jeanshose bekleidet gewesen sein. Die Bundespolizei weist in diesem Zusammenhang drauf hin, Koffer und Handgepäck nie unbeaufsichtigt zu lassen. Taschen- und Gepäckdiebe nutzen immer wieder die Unaufmerksamkeit von Reisenden aus, um Diebstähle zu begehen.

