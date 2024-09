Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Stuttgart und der BPOLI Stuttgart: Durchsuchungsmaßnahmen im Raum Esslingen - Tatverdächtiger aus gefährlicher Körperverletzung ermittelt

Esslingen (ots)

Am heutigen Freitagmorgen (06.09.2024) durchsuchten Einsatzkräfte der Bundespolizei die Wohnung eines 21-Jährigen in Esslingen im Zusammenhang mit einer gefährlichen Körperverletzung im Juni 2024. Am 22.06.2024 fuhr ein 28-jähriger Reisender mit einer S-Bahn der Linie S1 von Stuttgart in Richtung Esslingen, als er aus einer Personengruppe heraus beleidigt und schließlich auch durch einen Faustschlag attackiert worden sein soll. Der Reisende wurde hierbei unter anderem am Kopf schwer verletzt und musste in einem Krankenhaus medizinisch behandelt werden (https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/116091/5808511). Nach umfangreichen Ermittlungen der Bundespolizeiinspektion Stuttgart konnten die Beamtinnen und Beamten einen 21 Jahre alten türkischen Staatsangehörigen als möglichen Täter identifizieren. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Stuttgart wurde der vom zuständigen Amtsgericht erlassene Durchsuchungsbeschluss am heutigen Tag vollzogen. Bei den Durchsuchungsmaßnahmen konnten die Einsatzkräfte verschiedene Beweismittel auffinden und sicherstellen. Die Ermittlungen in dem vorliegenden Fall werden fortgesetzt.

