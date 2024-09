Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: Wechselseitige Körperverletzung im Zug

Wendlingen am Neckar (ots)

Zu einer wechselseitigen Körperverletzung durch zwei Reisende in einem Regionalzug am Wendlinger Bahnhof ist es am gestrigen Donnerstag (05.09.2024) gegen 17:25 Uhr gekommen. Bisherigen Informationen zufolge gerieten die beiden 26 und 29 Jahre alten Männer aus bislang unbekannten Gründen zunächst in eine verbale Streitigkeit in deren Folge der 29-Jährige seinen jüngeren Kontrahenten mit einem Kopfstoß verletzt haben soll. Anschließend attackierten sich die beiden deutschen Staatsangehörigen aktuellen Ermittlungen zufolge gegenseitig mit Faustschlägen. Alarmierte Einsatzkräfte konnten die Männer noch vor Ort antreffen und den entsprechenden polizeilichen Maßnahmen unterziehen. Die Bundespolizei ermittelt nun in dem vorliegenden Fall wegen des Verdachts der Körperverletzung.

