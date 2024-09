BPOLI S: Mit gestohlenem E-Roller unterwegs

Stuttgart (ots) - Zu einem Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte durch einen 29-Jährigen ist es am vergangenen Samstag (31.08.2024) am Bad Cannstatter Bahnhof gekommen. Bisherigen Informationen zufolge verhinderte der deutsche Staatsangehörige am Samstag gegen 22:30 Uhr zunächst die Abfahrt eines auf Gleis 7 stehenden Zuges., indem er die Türen gewaltsam offenhielt und so blockierte. Nachdem er zudem der Aufforderung ...

mehr