Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: Einsatzkräfte beleidigt und Widerstand geleistet

Stuttgart (ots)

Zu einem Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte durch einen 29-Jährigen ist es am vergangenen Samstag (31.08.2024) am Bad Cannstatter Bahnhof gekommen. Bisherigen Informationen zufolge verhinderte der deutsche Staatsangehörige am Samstag gegen 22:30 Uhr zunächst die Abfahrt eines auf Gleis 7 stehenden Zuges., indem er die Türen gewaltsam offenhielt und so blockierte. Nachdem er zudem der Aufforderung des Zugbegleiters die Regionalbahn zu verlassen nicht nachgekommen sein soll, wurde eine Streife der Bundespolizei zu dem Sachverhalt hinzugezogen. Auch gegenüber den Einsatzkräften trat der 29-Jährige äußerst unkooperativ und aggressiv auf, beleidigte die Streife mehrfach verbal und leistete schließlich Widerstand gegen die polizeilichen Maßnahmen. Der mit über 1,8 Promille alkoholisierte Beschuldigte muss nun mit einem Ermittlungsverfahren der Bundespolizei unter anderem wegen des Verdachts der Beleidigung und des Widerstandes gegen Vollstreckungsbeamte rechnen.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Stuttgart, übermittelt durch news aktuell