Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: 40-Jähriger widersetzt sich zweimal den polizeilichen Maßnahmen

Ulm (ots)

Ein 40 Jahre alter Mann hat am vergangenen Freitag (30.08.2024) und Samstag (31.08.2024) Widerstand gegen die polizeilichen Maßnahmen im Ulmer Hauptbahnhof geleistete, nachdem er zuvor ohne erforderliches Ticket im Zug angetroffen wurde. Zunächst wurde der 40-Jährige am Freitagabend gegen 20:30 Uhr von einem Zugbegleiter in einem aus Augsburg kommenden Fernzug kontrolliert. Da der deutsche Staatsangehörige bisherigen Ermittlungen zufolge kein gültiges Ticket vorweisen konnte und sich zudem weigerten den ICE beim Halt am Ulmer Hauptbahnhof zu verlassen, wurde die Bundespolizei über den Vorfall informiert. Gegenüber der Streife trat der Reisende ebenfalls äußerst unkooperativ auf und verließ mit dieser nur widerwillig den Zug. Während der anschließenden polizeilichen Maßnahmen auf dem Bahnsteig versuchte der 40-Jährige sich dann diesen zu entziehen, indem er beim Schließen der Türen erneut in den Zug sprang. Die Einsatzkräfte konnten den Beschuldigten jedoch festhalten und anschließend auf die Dienststelle verbringen. Dagegen wehrte sich der wohnsitzlose Mann mehrfach und musste schließlich gefesselt werden. Nur wenige Stunde später, am Samstag gegen 00:30 Uhr, wurde der 40-Jährige erneut in einem Zug, diesmal auf der Fahrt von Stuttgart nach Ulm, angetroffen. Auch in diesem Fall soll der Reisende kein gültiges Ticket vorgezeigt und sich geweigert haben, den Zug zu verlassen. Nachdem er der mehrfachen Aufforderung des Zugpersonals und der alarmierten Streife der Bundespolizei den ICE am Ulmer Hauptbahnhof zu verlassen nicht nachgekommen war, wurde er von den Einsatzkräften aus dem Zug verbracht, wogegen er sich widersetzte. Den 40-Jährigen erwartet nun ein Strafverfahren wegen des Verdachts des Widerstandes gegen Vollstreckungsbeamte und des Erschleichens von Leistungen.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Stuttgart, übermittelt durch news aktuell