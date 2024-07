Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Wachtendonk - Kollision im Kreuzungsbereich: Zwei Verkehrsteilnehmer lebensgefährlich verletzt

Wachtendonk (ots)

Am Montag (8. Juli 2024) kam es gegen 10:30 Uhr im Kreuzungsbereich Meerendonker Straße / Nieukerker Straße in Wachtendonk zu einem schweren Verkehrsunfall. Ein 60-jähriger Mann aus Geldern befuhr mit einem orangefarbenen Mercedes Sprinter (Pritschenwagen) die Meerendonker Straße aus Fahrtrichtung Geldern kommend und somit in Fahrtrichtung Wachtendonk. Aus bislang ungeklärter Ursache kam es im Kreuzungsbereich Meerendonker Straße / Nieukerker Straße zu einem Zusammenstoß mit einem von rechts kommenden vorfahrtsberechtigten Lkw. Der Fahrer, ein 66-jähriger Mann aus Kerken sowie der 60-jährige Gelderner wurden lebensgefährlich verletzt. Aufgrund Ihrer Verletzungen wurden die Männer, u.a. mit einem Rettungshubschrauber, in überregionale Krankenhäuser verbracht. Die beiden Fahrzeuge, welche durch die Wucht der Kollision in an die Straße angrenzenden Feldern zum Stillstand kamen, wurden stark beschädigt. Für die Unfallaufnahme war das Verkehrsunfallaufnahmeteam der Kreispolizeibehörde Kleve an der Unfallstelle, welche zum aktuellen Zeitpunkt noch großräumig gesperrt ist. Die Angehörigen der beiden lebensgefährlich verletzten Männer wurden durch den polizeilichen Opferschutz betreut. (pp)

