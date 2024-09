Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: Zugbegleiter durch Schläge, Tritte und Bisse attackiert

Lauda-Königshofen (ots)

Am vergangenen Freitagmorgen (30.08.2024) attackierte eine 18 Jahre alte Reisende einen Zugbegleiter kurz nach der Abfahrt in Lauda-Königshofen. Bisherigen Informationen zufolge fuhr die 18-jährige deutsche Staatsangehörige gegen 08:00 Uhr zunächst mit einem Regionalzug von Lauda-Königshofen in Richtung Osterburken, als sie kurz nach der Abfahrt von einem 55 Jahre alten Zugbegleiter hinsichtlich der erforderlichen Fahrkarte kontrolliert wurde. Die Reisende soll auf die Ansprache umgehend aggressiv reagiert und den Mitarbeiter der Deutschen Bahn unvermittelt mit einem Faustschlag in das Gesicht attackiert haben. Zeugenaussagen zufolge trat die 18-Jährige dem Geschädigten daraufhin noch mit dem Fuß in den Unterleib und gegen die Brust und biss diesem in die Hand. Alarmierte Einsatzkräfte konnten die aggressive Beschuldigte noch im Zug antreffen und den entsprechenden polizeilichen Maßnahmen unterziehen. Der verletzte 55-Jährige musste zur weiteren medizinischen Behandlung in ein Krankenhaus verbracht werden. Die Bundespolizei ermittelt nun in dem vorliegenden Fall unter anderem wegen des Verdachts der Körperverletzung und des Erschleichens von Leistungen.

