LPI-EF: Einbruch auf Baustelle

Erfurt (ots) - In der Nacht zu Montag hatten es Diebe in der Erfurter Innenstadt erneut auf geparkte Autos abgesehen. In der Borngasse hatte sich ein Unbekannter zunächst an einem VW zu schaffen gemacht. Er schlug die Fensterscheibe ein und stahl aus dem Fahrzeuginneren Bekleidung und Bargeld von über 80 Euro. Ein paar Straßen weiter, in der Bergstraße, wurde ebenfalls in einen VW eingebrochen. Der Täter gelangte auf noch unbekannte Art und Weise in das Innere des ...

mehr