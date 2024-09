Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Einbruch in Autos

Erfurt (ots)

In der Nacht zu Montag hatten es Diebe in der Erfurter Innenstadt erneut auf geparkte Autos abgesehen. In der Borngasse hatte sich ein Unbekannter zunächst an einem VW zu schaffen gemacht. Er schlug die Fensterscheibe ein und stahl aus dem Fahrzeuginneren Bekleidung und Bargeld von über 80 Euro. Ein paar Straßen weiter, in der Bergstraße, wurde ebenfalls in einen VW eingebrochen. Der Täter gelangte auf noch unbekannte Art und Weise in das Innere des Autos. Aus diesem schnappte er sich einen Laptop, eine Handtasche und Kleidung im Gesamtwert von über 530 Euro. Außerdem beschädigte er Teile der Innenverkleidung bevor er flüchtete. Die Polizei rät dazu keine Wertgegenstände im Fahrzeug zurückzulassen. (SE)

