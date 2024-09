Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Reifenstapel in Brand

Erfurt (ots)

In der Nacht zu Dienstag wurde in Erfurt ein Reifenstapel in Brand gesetzt. Eine unbekannte Person war am Johannesplatz auf das Gelände einer Werkstatt eingedrungen. Dort entfachte sie an einem Stapel Reifen ein Feuer und flüchtete. Die Flammen griffen schnell um sich und ein Baum sowie ein Trabant nahmen Schaden. Ein Anwohner bemerkte das Feuer und informierte die Rettungskräfte. Die hinzugerufene Feuerwehr löschte den Brand und verhinderte durch ihr schnelles Eingreifen schlimmeres. Die Polizei ermittelt nun wegen Brandstiftung. Die Höhe des angerichteten Schadens ist Gegenstand der weiteren Ermittlungen. (SE)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell