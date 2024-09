LPI-EF: Geschwindigkeitsmessung in Kölleda

Landkreis Sömmerda (ots) - Sonntagnachmittag geriet in Kölleda im Landkreis Sömmerda ein Flachdach in Brand. Dabei entstand hoher Sachschaden. Ein 80-Jähriger hatte mit einem Gasbrenner Dachpappe verlegt, als sich diese entzündete. Das Feuer griff so schnell um sich, dass die Löschversuche des Seniors scheiterten und die Feuerwehr alarmiert werden musste. Diese rückte schnell aus und löschte die Flammen. Der entstandene Sachschaden beträgt in etwa 20.000 Euro. ...

