LPI-EF: Ladendieb gestoppt

Erfurt (ots) - Ein Helfer wurde Freitagnacht in einer Straßenbahn in Erfurt selbst zum Opfer. Der 29-Jährige war in der Tram im Erfurter Süden unterwegs gewesen, als er zwei Fahrgäste dabei beobachtete, wie sie eine Frau bedrängten. Um dies zu unterbinden, sprach er die beiden unbekannten Männer an und wurde daraufhin selbst zum Ziel. Die Täter schlugen mit Fäusten und Tritten auf ihn ein und attackierten ihn mit ...

