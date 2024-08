POL-MK: Sturz mit dem E-Roller: Plettenberger in Lebensgefahr

Iserlohn (ots) - Aus einer Tiefgarage am Poth wurde ein dreirädriges Elektrokleinstfahrzeug gestohlen. Die Eigentümerin hatte das Fahrzeug vom Typ Travel Scoot mit einem Kabelschloss gesichert. Als er nach einigen Tagen am Samstag zurückkam, hing nur noch das Schloss am Parkplatz. Unbekannte haben in der Nacht zum Montag, nach dem "Genuss Pur"-Festival, ein Zelt am ...

mehr