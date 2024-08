POL-MK: Geschwindigkeitsmessungen der Polizei

Meinerzhagen (ots) - Eine 57-jährige Frau wurde am Freitagabend gegen 18 Uhr nach dem Einkaufen in einem Discounter an der Immecker Straße bestohlen. Nachdem sie bezahlt hatte, legte sie ihre Geldbörse in ihren Einkaufskorb und warf Papier in eine Ablage. Dann ging sie zu ihrem Fahrzeug und fuhr nach Hause. Erst am nächsten Tag merkte sie, dass das Portemonnaie weg war und meldete es bei der Polizei. Eine ...

mehr