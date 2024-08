Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Motorradkontrollen

Menden/Balve (ots)

Polizistinnen und Polizisten der Verkehrsunfallprävention standen vergangenen Sonntag an der B7 in Menden-Schwitten, um Motorradfahrern anzuhalten und mit ihnen ins Gespräch zu kommen. Es ergaben sich zahlreiche interessante Gespräche bei denen die Motorradfahrer auf die besonderen Gefahren hingewiesen wurden. Bei sonnigen Wetterverhältnissen stießen auch diverse Anwohner aus dem näheren Umfeld hinzu, nahmen von sich aus Kontakt mit den Beamten auf und bedankten sich für das Engagement.

Zeitgleich fanden auf Mendener Stadtgebiet - einige Kilometer entfernt - an zwei Stellen Geschwindigkeitsmessungen statt, um die Wirkung der Präventionsmaßnahme zu überprüfen.

An der Iserlohner Landstraße fuhren innerhalb der Ortschaft bei Tempo 50 insgesamt 2703 Fahrzeuge vorbei, davon 61 Motorräder. 340 waren zu schnell, davon davon vier Motorräder. Neben 276 Verwarnungsgeldern (davon zwei Kradfahrende) wurden wegen zum Teil deutlich höher gefahrener Geschwindigkeiten auch 73 Anzeigen gefertigt (ebenfalls davon zwei Kräder). Eine Autofahrerin aus Hagen, noch in der Probezeit befindlich, war mit 97 km/h gemessen die traurige Spitzenreiterin. Unter den Bikern war es ein Fahrer mit MK-Zulassung und 71 km/h. Hinzu kamen sechs verbotswidrige Überholvorgänge von Motorradfahrern und ein Gurtverstoß, bei dem Eltern ihr Kind ungesichert im Fahrzeug mitfahren ließen.

Die zweite Kontrolle fand an der B515 in Oberrödinghausen an der Hönnetalstraße statt. Ebenfalls innerhalb der geschlossenen Ortschaft (50 km/h) statt. Gemessen wurden 2648 Fahrzeuge (davon 312 Motorräder). 145 waren zu schnell (davon 23 Kradfahrende). Wegen der Überschreitung um mehr als 20 km/h musste in 21 Fällen eine Anzeige gefertigt werden (davon zwölf Kräder). Besonders auffällig waren hier zwei Motorradfahrende, welche unmittelbar anhielten und mit den Konsequenzen Ihres Verhaltens konfrontiert wurden. Der Erste, ein Kawasaki-Fahrer aus dem Kreis Unna, fiel mit der gefahrenen Geschwindigkeit von 107 km/h auf (560 EUR Bußgeld, 2 Punkte und 2 Monate Fahrverbot). Der Zweite, ein aus dem Märkischen Kreis kommender Motorradfahrer, wurde im Moment des Überholens mehrerer anderer Fahrzeuge mit der Geschwindigkeit von 102 km/h gemessen (400 EUR, 2 Punkte und 1 Monat Fahrverbot).

Von denen zuvor an der Kontrollstelle der Verkehrsunfallprävention sensibilisierten Motorradfahrenden fuhr im Anschluss erfreulicherweise nicht ein Einziger schneller als die vorgegebene Höchstgeschwindigkeit zuließ.

In Balve-Sanssouci, am Schnittpunkt der B 515 und B 229, wurde zudem eine technische Kontrolle von Motorradfahrenden durchgeführt. Verkehrs- und zulassungsrechtlich war der überwiegende Teil der dort kontrollierten Kradfahrenden und ihrer Zweiräder beanstandungsfrei. Sieben Motorräder fielen wegen abgefahrener Reifen auf. Bei zwei Motorrädern war die Betriebserlaubnis wegen unzulässiger Veränderungen von Rad-/Reifenkombinationen und Lenkeinrichtungen erloschen. In den vorgenannten Fällen fertigten die Polizeibeamten Anzeigen gegen die Führer bzw. Halter.

