Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: Zeugen gesucht: Erregung öffentlichen Ärgernisses im Regionalzug

Esslingen (ots)

Am vergangenen Dienstagmorgen (03.09.2024) konnte eine 55 Jahre alte Reisende einen bislang unbekannten Mann wahrnehmen, welcher im Regionalzug von Esslingen nach Stuttgart an seinem Glied manipulierte. Gegen 06:40 Uhr fuhr die Reisende zunächst mit einer Regionalbahn in Richtung Stuttgart, als sich beim Halt des Zuges am Esslinger Bahnhof der bislang unbekannte Mann neben sie gesetzt haben soll. Aktuellen Ermittlungen zufolge manipulierte der Unbekannte, bei welchem es sich um einen circa 30-40 Jahre alten Mann, mit kurzen blonden Haaren, einem Dreitagebart und buschigen Augenbrauen handeln soll, während der Fahrt an seinem verdeckten Glied, schaute die 55-Jährige währenddessen durchgehend an und stöhnte mehrfach. Die Geschädigte verließ den Zug am Bad Cannstatter Bahnhof, der weitere Weg des Unbekannten ist aktuell Gegenstand der Ermittlungen. Zur Tatzeit soll der Mann eine dunkle Stoffhose, ein helles Oberteil, ein dunkles Jackett und womöglich eine Brille getragen haben. Zeugen, welche sachdienliche Hinweise zu dem Täter oder der Tat machen können, werden gebeten, sich bei der ermittelnden Bundespolizei unter der Rufnummer +49 711 87035 0 zu melden.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Stuttgart, übermittelt durch news aktuell