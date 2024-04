Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Bad Säckingen: Mutmaßlich alkoholisierter Autofahrer flüchtet nach Verkehrsunfall

Freiburg (ots)

Am Donnerstagabend, 11.04.2024, gegen 22:10 Uhr, ist in Bad Säckingen ein mutmaßlich alkoholisierter Autofahrer nach einem Verkehrsunfall geflüchtet. Der 40-jährige Mann ist verdächtig, in der Bahnhofstraße mit einem geparkten Auto kollidiert zu sein. Vermutlich war er einem stehenden Bus ausgewichen. Nach der Kollision fuhr er davon. Eine Zeugin hatte sich jedoch das Kennzeichen des flüchtigen Fahrzeuges gemerkt. An der Halteranschrift konnte der mutmaßliche Fahrer angetroffen werden. Eine Alkoholüberprüfung ergab bei ihm rund 0,8 Promille, weshalb eine Blutentnahme angeordnet und der Führerschein beschlagnahmt wurde. Der Sachschaden an den beiden Fahrzeugen beläuft sich auf rund 10000 Euro.

