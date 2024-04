Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Bad Säckingen: Motorradfahrerin stürzt nach Überholvorgang - leicht verletzt

Freiburg (ots)

Am Donnerstagmorgen, 11.04.2024, gegen 08:00 Uhr, ist auf der K 6587 zwischen Egg und Bad Säckingen eine Motorradfahrerin nach einem Überholvorgang gestürzt. Die 22-jährige zog sich leichte Verletzungen zu. Sie wurde an der Unfallstelle vom Rettungsdienst versorgt. Vor dem Sturz hatte die Frau auf der kurvigen Strecke zwei vorausfahrende Pkws überholt. Beim Wiedereinscheren kam sie zu Fall. Das Motorrad schlitterte von der Straße und blieb an einer Böschung liegen. Der Sachschaden daran liegt bei rund 4000 Euro.

