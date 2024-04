Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Schopfheim/ Wiechs: Auto gerät in Brand - Feuer geht auf Haus über - ein Feuerwehrmann verletzt

Freiburg (ots)

Vor einem Anwesen in der Rüttebergstraße stellte am Donnerstag, 11.04.2024 gegen 08.20 Uhr eine 42 Jahre alte Frau ihren VW Touran ab und nahm beim Aussteigen einen merkwürdigen Geruch wahr. Nach wenigen Minuten fing der VW im Bereich des Motorraums an zu brennen. Der Flammenschlag erreichte sodann die Hauswand und den Dachvorsprung. Die Feuerwehr Schopfheim rückte mit sechs Fahrzeugen und 20 Einsatzkräften an und löschte das Feuer am Fahrzeug und der Hauswand. Aufgrund der Wärmemessungen musste teilweise die Hauswand und das Dach geöffnet werden. Im Rahmen der Löscharbeiten stürzte ein Feuerwehrmann in einen offenen Lichtschacht rund zwei Meter in die Tiefe. Dieser wurde verletzt vom Rettungsdienst ins Krankenhaus verbracht. Der VW Touran wurde bei dem Brand zerstört, er hatte noch einen Zeitwert von rund 9000 Euro. Der entstandene Sachschaden am Haus beläuft sich auf rund 15.000 Euro. Das Haus ist weiter bewohnbar. Die Brandursache ist Gegenstand der Ermittlungen. Ein technischer Defekt im Motorraum wird vermutet.

md/tb

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell