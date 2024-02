Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Bensheim: Mehrere Wohnungseinbrüche in Auerbach.

Bensheim (ots)

Am Mittwoch (31.01.) kam es in der Zeit zwischen 13 und 22 Uhr in der Niddastraße, der Darmstädter Straße und "Am Alten E-Werk" zu insgesamt drei Wohnungseinbrüchen. In zwei Fällen wurden die Bewohnerinnen und Bewohner auf die Täter aufmerksam, woraufhin diese flüchteten. In einem Fall sind Bargeld und eine Armbanduhr das Diebesgut. Trotz sofort eingeleiteter Fahndungsmaßnahmen konnten die Täter unerkannt entkommen. Die Kriminalpolizei in Heppenheim (Kommissariat 21/22) hat die Ermittlungen übernommen und bittet um Hinweise unter 06252 7060.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell