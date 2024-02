Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Bad König: Zeugen nach Diebstahl aus Wohnung gesucht.

Bad König (ots)

Schmuck war das Ziel der Täter, die sich am Dienstag (30.01.) zwischen 14 und 16 Uhr auf bislang unbekannte Weise Zutritt zu einer Wohnung in der Waldstraße verschafften. Sie durchsuchten die Räumlichkeiten und entwendeten Goldschmuck. Anschließend entfernten sie sich unerkannt vom Tatort. Die Kriminalpolizei in Erbach (Kommissariat 21/22) hat die Ermittlungen übernommen und bittet um Hinweise unter 06062 9530.

